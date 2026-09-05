Üsküdar\'da başkan vekilliği seçimi bugün yeniden yapılıyor

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Mehmet ÇALPAR/Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) 31 Temmuz'da tutuklanan Sinem Dedetaş yerine Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı 5 Ağustos tarihli başkan vekilliği seçiminin mahkeme kararıyla iptal edilmesi, seçimin yenilenmesi kararı ve bu süreçte oy verme hakkı olan bazı meclis üyelerinin gözaltına alındığı Üsküdar'da belediye başkanvekilliği seçimi bugün yeniden yapılacak. Polis, seçim öncesi belediye binası çevresini bariyerlerle kapattı, olağanüstü önlemler alındı. İstanbul'da bu zamana kadar yapılan bütün seçimleri izleyen basın mensupları içeri girişlerde engellemeyle karşılaştı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekilliği seçimini Sibel Tan Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Bu seçime AK Partili meclis üyelerinin itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararına Çetinkaya'nın avukatlarının yaptığı itiraz önceki gün reddedildi. Bu red kararı üzerine İstanbul Valiliği seçimin 5 Eylül'de yenileneceğini açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN GÖZALTILAR

Aynı gün, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararının kamuoyuna yansıdığı saatlerde ise dikkat çeken operasyonlar, ifade verme işlemleri kamuoyuna yansıdı. Önce, seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, gözaltına alındı. Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan'ın da aralyarında bulunduğu bazı meclis üyeleri savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ertesi gün İBB'ye yönelik operasyonda ise hem İBB hem Üsküdar Belediye Meclisi üyesi olan Ekrem Baki, 11 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Bugün yapılacak seçimde oy kullanma hakkı olan Çelik ve Baki halen gözaltında bulunurken, Mithat Özdemir dün serbest bırakıldı.

BELEDİYE ÇEVRESİNDE POLİS ABLUKASI

Üsküdar'da belediye başkanvekilliği seçimi mahkeme kararı doğrultusunda bugün yeniden yapılacak. Polis, seçim öncesi belediye binası çevresini bariyerlerle kapattı, olağanüstü önlemler alındı. İstanbul'da bu zamana kadar yapılan bütün seçimleri izleyen basın mensupları içeri girişlerde engellemeyle karşılaştı.