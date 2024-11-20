Üsküdar\'da Çöp Toplama Aracı ile Sürücü Arasında Tartışma

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Üsküdar'da belediyeye ait çöp toplama aracındaki çalışanlarla bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Üsküdar'da 17 Kasım Pazar günü öğlen saatlerinde, belediyeye ait çöp toplama aracının çalışanları ile 34 KHA 596 plakalı otomobilin sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekiler araya girerek tartışmanın büyümesini önledi. Kısa sürede son bulan tartışmayı bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.