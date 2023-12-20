Üsküdar\'da doğalgaz borusu patladı, yangın çıktı

ÜSKÜDAR'DA YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) - ÜSKÜDAR'da belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu patlattı. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevler yakındaki bir binaya zarar verdi.

Olay saat 14.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde meydana geldi.İddiaya göre belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu patlattı. Patlama çevrede korku ve panik yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı; vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.Alevler yakındaki bir binaya da sirayet etti. Yangın doğalgazın kesilmesi ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Mahalle sakini Hakan Akpınarlı, "Burada yarım saat 1 saat önce çalışma başladı. Ben kepçe kullanana sordum, 'görmedim' dedi. Bir anda binaları boşalttık." dedi.