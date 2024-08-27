Üsküdar'da Elektrikçi Kılığına Girip Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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Üsküdar'da kendisini elektrikçi olarak tanıtıp girdiği yerlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüphelinin, 34 hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kendisini elektrikçi olarak tanıtarak girdiği binadaki 3 evden ziynet eşyası ve para çalan şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, incelemeler sonucu bu kişinin 54 suç ve aranma kaydı bulunan Çetin A. olduğunu tespit etti.

Kadıköy'de yakalanan Çetin A'nın üst aramasında müştekilere ait 4 bin 590 lira, 2 altın küpe, taşlı yüzük, altın alyans ve altın kolye ele geçirildi.

Şüphelinin Anadolu Yakası'nda aynı yöntemle yaşanan 34 ayrı hırsızlık olayının da firari şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.