Üsküdar\'da Emlak Vergisi Tartışmaları

Üsküdar Belediye Meclisinde, ilçede 2026 yılından itibaren uygulanacak emlak vergisi zamları tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, geçen günlerde belirlenen 2026-2029 dönemi emlak vergisi fiyatlarını değerlendirdi.

Vatandaşların e-devlet üzerinden ya da askı süresi içerisinde bulunduğu muhtarlığa giderek emlak vergilerini öğrenebileceklerini ifade eden Taylan, "Yüzde 500'lerden başlayıp yüzde 1000'lere varan fahiş fiyat artırımları yapıldı." dedi.

Oluşturulan ilçe takdir komisyonunun yapısı ve işleyişinden bahseden Taylan, belediyenin yaptığı açıklamalarla sorumluluktan kaçmaya çalıştığını belirtti.

Üsküdarlıların her yıl ödediği emlak vergilerinin enflasyonun çok üzerinde artırıldığını vurgulayan Taylan, şöyle konuştu:

"Sevgili Üsküdarlılar, bu belirlenen miktarlar her sene belirlenmiş olan ÜFE'nin yarısı oranında da zamlanarak zaten size yansıtılmaktadır. Aslında enflasyon iddiası da bu noktada çok geçerli olmamaktadır. Bu yüzden sizler muhtarlıktaki askıya çıkmış olan sokak rayiç değerlerine lütfen yazılı bir şekilde itirazlarda bulunun. Ola ki itirazlarınız sonuçsuz kalırsa vergi mahkemelerine davalarınızı açın. Yoksa vergi döneminde belediyeye geldiğiniz zaman hiç umulmadık şekilde bir vergi külfetiyle karşı karşıya kalabilirsiniz."

Üsküdar'da son 1,5 yılda seyyar satıcı sorununun da baş gösterdiğini dile getiren Taylan, Üsküdar Meydanı'nda, vapur iskelesi, metro ve Marmaray girişlerinde insanların satıcılar ve sergiler nedeniyle yürüyemediğini kaydetti.

"Süreç şeffaftır, denetlenebilir, yasaldır"

Taylan'ın, emlak vergisi ile ilgili sözlerine oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Aral yanıt verdi.

Sosyal medya üzerinden bir algı yaratıldığını savunan Aral, "Ortada yüzde 700'lere varan bir zam yok. Bu girişimlerin amacı ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaların vatandaşa yansımasının üzerini örtmek, dikkatleri başka yere çekmek. Süreç şeffaftır, denetlenebilir, yasaldır." ifadelerini kullandı.

Söz alan CHP'li Meclis üyesi Ali Polat da rayiç değerlerle ilgili bilgi kirliliği olduğunu söyledi.

Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerinden birer daireyi örnek gösteren Polat, "Söylendiği gibi yüzde 400, yüzde 600 gibi rakamlar yok arkadaşlar. Bu sadece abartı ve hayale uygun bir şeydir." dedi.

"Gerçek gün gibi ortadayken kimse manipüle etmiyor"

Yeniden söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Taylan, Polat'ın verdiği rakamların ve açıklamaların isabetsiz ve mevzuatlara uymadığını söyledi.

Acıbadem Çilekli Sokağı'nı örnek olarak veren Taylan, şunları kaydetti:

"Bakın Çilekli Sokak'ta ne yapmış belediye? Hani diyorlar ya 'Komisyon yaptı.' diye. Komisyonun da teklifini belediye belirliyor. İlçe takdir komisyonunda çoğunluğu olan belediye, sadece onay makamına göndermiş. Her şeyin altlığını sağlayan da belediyemiz. 2020'de bu sokağın rayiç değeri 3 bin 873 lira. Bu rakam sabit kalmaz, her yıl ÜFE oranının 1/12 oranında üstüne koyularak artırılır. 2025 yılına gelindiğinde ise 22 bin 904 lira oldu. Takdir komisyonunun verdiği son karara göre 2026'da 100 bin Türk lirası yapıldı. Sonrasında ise enflasyonla orantılı artırılacaktır. Gerçek gün gibi ortadayken kimse manipüle etmiyor bu durumu."