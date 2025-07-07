Üsküdar'da Emlak Vergisi Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üsküdar'da Emlak Vergisi Tartışmaları

Üsküdar\'da Emlak Vergisi Tartışmaları
07.07.2025 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediye Meclisi'nde 2026 emlak vergisi zamları ve vatandaşların tepkileri ele alındı.

Üsküdar Belediye Meclisinde, ilçede 2026 yılından itibaren uygulanacak emlak vergisi zamları tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Mecliste gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, geçen günlerde belirlenen 2026-2029 dönemi emlak vergisi fiyatlarını değerlendirdi.

Vatandaşların e-devlet üzerinden ya da askı süresi içerisinde bulunduğu muhtarlığa giderek emlak vergilerini öğrenebileceklerini ifade eden Taylan, "Yüzde 500'lerden başlayıp yüzde 1000'lere varan fahiş fiyat artırımları yapıldı." dedi.

Oluşturulan ilçe takdir komisyonunun yapısı ve işleyişinden bahseden Taylan, belediyenin yaptığı açıklamalarla sorumluluktan kaçmaya çalıştığını belirtti.

Üsküdarlıların her yıl ödediği emlak vergilerinin enflasyonun çok üzerinde artırıldığını vurgulayan Taylan, şöyle konuştu:

"Sevgili Üsküdarlılar, bu belirlenen miktarlar her sene belirlenmiş olan ÜFE'nin yarısı oranında da zamlanarak zaten size yansıtılmaktadır. Aslında enflasyon iddiası da bu noktada çok geçerli olmamaktadır. Bu yüzden sizler muhtarlıktaki askıya çıkmış olan sokak rayiç değerlerine lütfen yazılı bir şekilde itirazlarda bulunun. Ola ki itirazlarınız sonuçsuz kalırsa vergi mahkemelerine davalarınızı açın. Yoksa vergi döneminde belediyeye geldiğiniz zaman hiç umulmadık şekilde bir vergi külfetiyle karşı karşıya kalabilirsiniz."

Üsküdar'da son 1,5 yılda seyyar satıcı sorununun da baş gösterdiğini dile getiren Taylan, Üsküdar Meydanı'nda, vapur iskelesi, metro ve Marmaray girişlerinde insanların satıcılar ve sergiler nedeniyle yürüyemediğini kaydetti.

"Süreç şeffaftır, denetlenebilir, yasaldır"

Taylan'ın, emlak vergisi ile ilgili sözlerine oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Aral yanıt verdi.

Sosyal medya üzerinden bir algı yaratıldığını savunan Aral, "Ortada yüzde 700'lere varan bir zam yok. Bu girişimlerin amacı ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaların vatandaşa yansımasının üzerini örtmek, dikkatleri başka yere çekmek. Süreç şeffaftır, denetlenebilir, yasaldır." ifadelerini kullandı.

Söz alan CHP'li Meclis üyesi Ali Polat da rayiç değerlerle ilgili bilgi kirliliği olduğunu söyledi.

Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerinden birer daireyi örnek gösteren Polat, "Söylendiği gibi yüzde 400, yüzde 600 gibi rakamlar yok arkadaşlar. Bu sadece abartı ve hayale uygun bir şeydir." dedi.

"Gerçek gün gibi ortadayken kimse manipüle etmiyor"

Yeniden söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Taylan, Polat'ın verdiği rakamların ve açıklamaların isabetsiz ve mevzuatlara uymadığını söyledi.

Acıbadem Çilekli Sokağı'nı örnek olarak veren Taylan, şunları kaydetti:

"Bakın Çilekli Sokak'ta ne yapmış belediye? Hani diyorlar ya 'Komisyon yaptı.' diye. Komisyonun da teklifini belediye belirliyor. İlçe takdir komisyonunda çoğunluğu olan belediye, sadece onay makamına göndermiş. Her şeyin altlığını sağlayan da belediyemiz. 2020'de bu sokağın rayiç değeri 3 bin 873 lira. Bu rakam sabit kalmaz, her yıl ÜFE oranının 1/12 oranında üstüne koyularak artırılır. 2025 yılına gelindiğinde ise 22 bin 904 lira oldu. Takdir komisyonunun verdiği son karara göre 2026'da 100 bin Türk lirası yapıldı. Sonrasında ise enflasyonla orantılı artırılacaktır. Gerçek gün gibi ortadayken kimse manipüle etmiyor bu durumu."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Ali Aral, AK Parti, Üsküdar, Ekonomi, Güncel, Emlak, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Emlak Vergisi Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp Ailesi endişeli 8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp! Ailesi endişeli
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak

20:57
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
20:43
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
10:05
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
09:53
İstanbul Emniyeti’nde 45 yeni atama İşte Müge Anlı’nın eşinin görev yeri
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
09:20
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
09:12
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta MİT Başkanı Kalın, Bağdat’a gidiyor
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor
09:05
Şehit haberleri yürek dağladı Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
08:54
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
08:27
Trump’tan Elon Musk’a olay sözler: Raydan çıktı
Trump'tan Elon Musk'a olay sözler: Raydan çıktı
08:26
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 21:53:29. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Emlak Vergisi Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.