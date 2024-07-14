Üsküdar'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Üsküdar'da, Özgür Kudüs Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfınca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Fevziye Hatun Camisi önünde toplanan grup, "Zulme karşı sessiz kalmayın" ve "Irkçılık ve İslam düşmanlığına karşı kardeşlik bayrağını yükseltelim" yazılı pankartlar açtı.

İsrail aleyhine sloganlar atan katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Üsküdar Meydanı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına konuşan eğitimci-yazar Zülküf Yel, burada insanlık vazifesi ve onuru için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de 281 gündür vahşetin sınır tanımadan devam ettiğini belirten Yel, "Hastaneler, ibadethaneler vuruluyor. İnsanlar secde halindeyken vahşice katlediliyor. Gazze'de öyle bir soykırım ve insanlık suçu var ki belki bundan sonra da tarihte nadir ve benzeri görülmeyecek olan bir vahşet söz konusudur. Biz diyoruz ki, bir yerde insanlık onuru çiğneniyorsa ve çocuklar vahşice katlediliyorsa, parçalanıyorsa, öldürülüyorsa orada ayağa kalkmak, bütün insanların en asli vazifesidir." ifadesini kullandı.

Yel, şöyle devam etti:

"Biz yaşamış olduğumuz bu topraklarda Siyonizm'in saflarında mazlumlara karşı savaşan, çocukları katleden ve çocukları yakan katilleri asla ve katha istemiyoruz. Ülkemizde katil Siyonistleri istemiyoruz. Tespitli ve ispatlı Gazze'de gidip savaşan binlerce Siyonist var. Bunların aynı zamanda Türkiye vatandaşlığı var. Gidip orada mazlumları katlediyorlar, gelip topraklarımızda ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Hiçbir vicdan sahibi insan, Müslüman bunu kabul edemez. Dolayısıyla şu an Meclise gelmiş olan bu yöndeki bir tasarı söz konusudur. Yani Siyonistlerin vatandaşlıktan çıkarılması, mallarının müsadere edilmesi ve Siyonistlerin cezalandırılması hususunda halkımızın duygularının bir tercümesi olarak Meclise gelen bir yasa tasarısı var. Mecliste Siyonistleri mahkum eden güzel yürekli insanların havaya kalkmış olan ellerini görmek istiyoruz."

Alimler ve Medreseler Birliği Üyesi Nizamettin Yaçin de Gazze'deki mazlumlar için dua etti.

Konuşmaların ardından İsrail karşıtı atılan sloganlardan sonra grup dağıldı.