Üsküdar\'da \'Birleşmiş Vicdanlar\' hareketi sessiz yürüyüş gerçekleştirdi

Üsküdar'da, Gazze'de çocukların öldürülmemesi için bir araya gelen "Birleşmiş Vicdanlar" hareketi üyeleri "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.
Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda başlayan yürüyüşte, katılımcılar "Gazze'de 11 binden fazla çocuk öldürüldü", "Çocukları öldürmek soykırımdır", "Kundaktaki bebekleri katletmek, soykırımdır", "Soykırım durdurulmalıdır" yazılı pankart açıp Gazzeli çocukların fotoğraflarını taşıdı.
Üsküdar sahilde yürüyüş son buldu. Burada grup adına açıklama yapan avukat Fatma Erdebir, Gazze'de yaşananların insanlık ayıbı olduğunu söyledi.
Dünyada bir uyanış, büyük bir vicdan ayaklanması başladığını belirten Erdebir, "Sokak eylemimizi çeşitli konseptlerde de yapacağız. Bir sonraki eylemimiz boykot temalı olacak. Bugün çocuk temasıyla buradayız. Çocukların ölmesi kabul edilebilir değil, vahşetin en doruk noktasıdır. Sessiz eylemimizde pankartlarımız konuşuyor. Şehit edilen çocukların fotoğrafları var. Ayrıca Türkçe ve İngilizce pankartlar hazırlandı. Böylece dünyaya seslenmek istedik." diye konuştu.
Öldürülen Gazzeli çocuğun fotoğrafını taşıyan 6 yaşındaki Hatice Karabacak, "Üzgünüm, bomba atmaları bırakalım. Artık huzur içinde yaşayalım. Çocuklar ölmesin." dedi.
Akademisyen Ümit Gülbüz Ceylan ise 7 Ekim'den beri Filistin'de katliam yapıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Bize yansıyanları görüyoruz, ben eminim bunun boyutu çok daha fazla. Biz bu acılarla boykot etmeye çalışıyoruz. Herkes mesleğinin gerekliliğini yapmaya çalışıyor. Çocukların öldürülmesi ise masumiyetin katledilmesidir. Masumiyet yoksa neye sarılacağız? Dünyada kötülükle mi yaşayacağız? Biz bir isyan içindeyiz ama sessiz isyan ediyoruz."
Açıklamaların ardından grup bölgeden ayrıldı.
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