Üsküdar'da Gemiler Çarpıştı

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Üsküdar önlerinde birbirine sürten iki yük gemisinde hasar oluşurken, gemiler Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre uzunluğundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a giden 180 metre uzunluğundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar önlerinde birbirlerine sürttü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi.

Kazada hasar oluşan gemiler Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Konya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Paşalimanı açıklarında seyir halinde olan AYED 1 ve BUNUN ACE isimli gemiler sürtme şeklinde çatışmışlardır. Üsküdar sahile karaya doğru giden BUNUN ACE isimli gemideki kılavuz kaptanımızın manevrası ve KURTARMA-5 römorkörümüzün zamanında müdahalesi ile geminin karaya oturması engellenmiştir. Gemiler, römorkörlerimiz ve kılavuz kaptanımız ile Ahırkapı Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletilmiştir. Olayda, can kaybı ve deniz kirliliği bulunmayıp gemilerde hasar oluşmuştur." ifadeleri kullanıldı.