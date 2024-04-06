Üsküdar'da Kadir Gecesi programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üsküdar'da Kadir Gecesi programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Üsküdar\'da Kadir Gecesi programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Üsküdar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında Şüheda Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahi ve kasideler seslendirildi. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde gösterildi. Şehit aileleri ve gazilerin davet edildiği manevi bir atmosferde gerçekleşen programda cami avlusunda kandil şekeri ikram edildi.

06.04.2024 02:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da 15 Temmuz Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen Kadir Gecesi programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Şüheda Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından dualar edildi, ilahi ve kasideler seslendirildi.

Kılınan teravih namazı sonrası sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Cemaat, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde gösterildi.

Görenlerin duygusal anlar yaşadığı Sakal-ı Şerif, erkek cemaatin ardından kadınların ziyaretine açıldı.???????

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AA muhabirine, bu gecenin manevi atmosferin yaşandığı İslam aleminin Kadir Gecesi olduğunu hatırlattı.

Şehit aileleri ile birçok şehit ve gazi derneğinin davet edildiği program düzenlediklerini belirten Turunç, şunları kaydetti:

"İnşallah çok anlamlı bir gece olacak. Ülke adına, vatan, millet ve bayrak adına bedel ödemiş şehit ailelerinin davet edildiği manevi bir atmosfer olacak. Geçmişte bu ülke için bedel ödemiş evlatların, eşlerin, babaların hatırlandığı ve tüm şehitlerimizin, sadece 15 Temmuz şehitleri değil bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerin hatırlandığı, şehit olmak için de sırada bekleyen ordu, emniyet mensubu ve sivil vatandaşlarımızın da hatırlanacağı bir geceyi ihya edeceğiz."

Kadir Gecesi programının ardından cami avlusunda kandil şekeri ikram edildi.

Kaynak: AA

Kadir Gecesi, Üsküdar, Cemaat, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Kadir Gecesi programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İnegöl'de Şehir Turu Sırasında Arkadaşını Bıçakla Yaraladı
    02:54 İnegöl'de Şehir Turu Sırasında Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup arkadaş, şehir turu sırasında yaşanan tartışma sonucu bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, jandarma ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

  • Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi Programı Huşu İçinde Gerçekleştirildi
    02:49 Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi Programı Huşu İçinde Gerçekleştirildi

    Afyonkarahisar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında cemaat, semaya ellerini açarak şükür ve af dileklerinde bulundu. Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen özel program, Ulu Cami'de yapıldı ve Şuhut halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif, salavatlar, tekbirler ve kasidelerle devam etti. İlçe Müftüsü Fatih Aytekin'in sohbet ve dua yapmasının ardından program sona erdi.


00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
01:18 Seçimde AK Parti’nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin’e KADEM sahip çıktı Seçimde AK Parti'nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin'e KADEM sahip çıktı
00:57 İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık
00:00 Tunceli’de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu
23:48 AK Parti’nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart’ta sandığa gitmedi AK Parti'nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart'ta sandığa gitmedi
22:40 Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
20:48 BAT sigara grubuna zam yapıldı En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 03:00:19. #1.11#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Kadir Gecesi programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement