Üsküdar'da McDonald's Protestosu 130. Gününde

12.02.2026 22:25
Mahalle sakinleri, McDonald's açılışına karşı 130 gündür protesto düzenliyor ve imza topluyor.

Üsküdar'da mahalle sakinlerinin şube açmayı planlayan McDonald's'a yönelik protestosu 130. gününde devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, çeşitli pankartlar açıp sloganlar atarak tepkisini sürdürdü.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, boykot çağrısında bulundu.

Grup adına konuşan Hüseyin Altınışık, eylemlerinin 130. gününde olduklarını, başlattıkları imza kampanyasında yaklaşık 9 bin imzaya ulaştıklarını söyledi.

Altınışık, cuma namazının ardından kampanyaya devam edeceklerini ve toplanan imzaları belediyedeki yetkililere teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

Şubenin açılabileceğine yönelik bazı bilgiler aldıklarını aktaran Altınışık, "Burası açılsa da açılmasa da biz vazifemizi yapmak, duruşumuzu göstermek ve tepkimizi ilan etmek için buradayız. Rabbim nasip ettiği müddetçe bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Protestoya katılanlara, caddeden geçen bazı araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

Kaynak: AA

