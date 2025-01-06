Üsküdar\'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Ağır Yaralı

Güncel

ÜSKÜDAR'da G.D. idaresindeki motosiklet, caddedeki kazaya müdahale eden polis memuru E.B.'ye çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru E.B.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilirken gözaltına alınan motosiklet sürücüsü G.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay saat 20.00 sıralarında Kuzguncuk Sahili'nde meydana geldi. Bölgedeki trafik kazasına müdahale eden İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.B.'ye, yolun karşısına geçmek istediği sırada caddede süratle ilerleyen G.D. idaresindeki motosiklet çarptı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı polis memuru E.B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken gözaltına alınan motosiklet sürücüsü G.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.