Üsküdar'da motosikletle taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda Kadıköy istikametinde seyreden Salih B. idaresindeki 34 HTH 513 plakalı motosiklet, Üsküdar mevkisinde, aynı yönde ilerleyen 34 TAT 59 plakalı taksiye arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Salih B, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlanırken kazaya karışan araçlar bulundukları yerden çekici yardımıyla götürüldü.
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