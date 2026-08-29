Üsküdar'da Motosikletli İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Üsküdar'da Motosikletli İki Şüpheli Yakalandı

Üsküdar\'da Motosikletli İki Şüpheli Yakalandı
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Trafik güvenliğini tehlikeye atan iki motosikletli şüpheli yakalanarak 363 bin lira ceza aldı.

ÜSKÜDAR'da motosikletle seyir halindeyken başka bir araca yönelik saldırgan tavırlar sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere toplam 363 bin lira ceza yazılırken sürücülerden birinin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sanal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemede, 14 Ağustos'ta Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde motosikletli 2 kişinin başka bir araca yönelik saldırgan tavırlar sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen A.E.A. (22) ve G.A. (21), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'trafik yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak', 'sürücünün aracının cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmesi' ve 'güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak' maddelerinden toplam 363 bin lira trafik cezası yazıldı. Ayrıca motosiklet sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da Motosikletli İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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