Üsküdar\'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

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Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 EK 580 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkarak devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü yararlanırken, araçtaki iki kişi kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası kullanamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.