 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üsküdar'da otomobil köprünün üzerinde asılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar'da otomobil köprünün üzerinde asılı kaldı

Üsküdar'da bir otomobil, bariyerlere çarparak köprünün üzerinde asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye para cezası kesildi.

Üsküdar\'da otomobil köprünün üzerinde asılı kaldı
24.12.2023 - 08:33,
Abone Ol

Üsküdar'da, bariyerlere çarpan otomobil köprünün üzerinde asılı kaldı.

Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak'tan çıkarak Uzunçayır Kavşağı'na dönmeye çalışan C.T. idaresindeki 34 GJJ 599 plakalı otomobil bariyerlere çarparak arkasındaki köprüde asılı kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 1,10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü C.T'ye para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İtfaiye, Üsküdar, İtfaiye, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da otomobil köprünün üzerinde asılı kaldı - Son Dakika


09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48
RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21
Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43
4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13
Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34
Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir
01:00
TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak

Son Dakika
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
07:43 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13 Bakan Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam, hain terör örgütü son çırpışlarını vermektedir
02:34 Bakan Tunç: CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:18 Atilla Taş ve eşi polise saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 09:57:59. #1.11#
SON DAKİKA: Üsküdar'da otomobil köprünün üzerinde asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement