Üsküdar'da Polise Çekiçli Saldırı - Son Dakika
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Üsküdar'da Polise Çekiçli Saldırı

Üsküdar'da polisle tartışan baba-oğul, polis memurlarına çekiç ve silahla saldırdı, 3 yaralı.

23.10.2024 14:09
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ÜSKÜDAR'DA POLİSE ÇEKİÇLİ SALDIRI: 1'İ POLİS 3 YARALI/ Yeni bilgi ve görüntüerle

İsa ALMACAYIR-Muharrem ÇAM/ ÜSKÜDAR'da polis ekiplerinin durdurduğu eski subay ve avukat oğlu çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Şüpheli Yaşar Tarık O., polis memuruna çekiçle saldırırken babası Kadir O. belindeki silahı ekiplere doğrulttu. Polis, şüphelilere ateş etti. Çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli de yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Olay, saat 9.30 sıralarında Bulgurlu Mahallesi'nde Söğütlü Çayır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Albay Kadir O. ve oğlu Yaşar Tarık O. araçlarıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Baba oğul ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli Yaşar Tarık O. araçtan aldığı çekiçle polis memuruna saldırırken babası Kadir O. aracın kapısını açarak ekiplere silah doğrulttu. Çekiçli saldırı sonucu polis memuru kafasından yaralanırken diğer polis memuru şüphelileri ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibini sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokakta güvenlik önlemi alırken çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

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