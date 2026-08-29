Üsküdar'da Saldırgan Motokurye Gözaltında

İstanbul Üsküdar'da bir kadın ve bebeğin bulunduğu araca saldırgan tavırlar sergilediği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliye 363 bin lira idari para cezası uygulandı.

Paşalimanı Caddesi'nde motosiklet üzerinde bulunan 2 şüphelinin, bir kadın ve bebeğin bulunduğu araca saldırgan tavırlar sergilediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri belirlenen A.E.A. (22) ve G.A'yı (21) gözaltına aldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 2 kişiye 363 bin lira idari para cezası kesildi.

Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.