Üsküdar'da Siyonizme Destek Veren Markaları Boykot Eylemi

Üsküdar'da, Gazze'de çocukların öldürülmemesi için bir araya gelen "Birleşmiş Vicdanlar" hareketi üyeleri "Siyonizme destek veren markaları boykot eylemi" gerçekleştirdi.
Mimar Sinan meydanında toplanan, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu grup üyeleri, "Soykırıma ortak olma boykot et" pankartı açtı, siyonizm destekçisi olduğunu iddia ettikleri markaların dövizlerini taşıdı. Grup daha sonra ilçe sokaklarında sessiz yürüyüş yaptı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı boykot eylemi, yürüyüşün ardından sona erdi.
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Sivas'ın Zara ilçesinde Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda vakıf öncülüğünde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında, seçim sürecinin kardeşlik ve huzur içerisinde geçtiği vurgulandı. Toplantıya ilçe protokolü, belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri ve Zaralılar Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı öncülüğünde 5 federasyon ve 1 derneğin yöneticileri katıldı.
Bahçelievler Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleşen Karadeniz Festivali'nde 5 ton hamsi, 2 ton fındık ve çay dağıtılırken, vatandaşlar horon çekerek eğlendi. Festivale katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, 'Horon ve halaylar durmadı, güzel bir festival olduğunu düşünüyorum' dedi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir ev, odun sobasından çıkan kıvılcımlar sonucu çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale eden itfaiye eri ise hafif yaralandı. Ev sakinleri tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'da jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parkla ekipleri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanları için soğaya yem bıraktı. Kış şartlarının zorlu olduğu Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda asılan fotokapanlarla gözlem altına alınan bölgede, tedavisi tamamlanan kızıl şahin de doğaya salındı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlığa seçildi. Genel kurulda yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Sungur'un yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından inşa edilecek 50 yataklı devlet hastanesinin temeli törenle atıldı. Hastanenin turizm bölgesi Akçakoca'ya önemli bir sağlık atılımı yapacağı belirtildi. Hastanede son teknolojik cihazlar ve laboratuvar sistemleri bulunacak.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu maçla birlikte seri başlatma hedefleri olduğunu söyleyerek, 'Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor' dedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için yapılan 'bedelli askerlik yaptı' iddialarına cevap verdi. Akpolat, tüm yalanlarla hukuk önünde hesaplaşacaklarını belirtti ve vatani görevine dil uzatanlara karşı duracağını vurguladı.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, halk buluşmalarında yaptığı konuşmada, geleceği istişareler ve ortak akıl çerçevesinde inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.
Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan 9 yeni taksi durağı, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla hizmete açıldı. Başkan Yıldırım ayrıca pazarda vatandaşlara balık ekmek ikram etti ve pazarcılarla bir araya geldi.
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