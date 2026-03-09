Üsküdar'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üsküdar'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Üsküdar\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
09.03.2026 14:00
Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak takla attı ve yaralandı.

ÜSKÜDAR'da caddede seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Takla atan araçtaki sürücü yaralanırken, kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan 34 PHF 481 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, Üsküdar, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Üsküdar'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
