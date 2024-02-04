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Üsküdar'da Taksiciye Saldıran Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Üsküdar'da Taksiciye Saldıran Kadın Gözaltına Alındı

Üsküdar\'da Taksiciye Saldıran Kadın Gözaltına Alındı

Üsküdar'da bindiği taksinin ücretini ödemek istemeyen kadın yolcu, şoförünü tekmeler savurarak saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve hakkında işlem yapıldı.

04.02.2024 15:34  Güncelleme: 15:38
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ÜSKÜDAR'da, J.S.S. isimli kadın yolcu, bindiği taksinin 285 liralık ücretini ödemek istemeyince şoför cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Kendisini çeken şoföre sinirlenen kadın tekmeler savurdu. Polis ekipleri, J.S.S.'yi gözaltına aldı. "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında işlem yapılan kadın yolcu, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen Cuma günü, saat 22.15 sıralarında, Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde meydana geldi. J.S.S. isimli kadın yolcu, bindiği taksiden taksimetre ücreti olan 285 lirayı ödemeden indi. Ücreti ödemek istemeyen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma çıktı. Müşteriden ücretini alamayan şoför Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı. Şoförün "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" demesi üzerine kadın müşteri ise "Telefonu kapat, sil, ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler savurdu. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE KASTEN YARALAMA SUÇLARINDAN İŞLEM YAPILDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, J.S.S. isimli kadın gözaltına alındı. "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında işlem yapılan J.S.S., bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Üsküdar'da Taksiciye Saldıran Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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