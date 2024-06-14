Üsküdar'da Üç Katlı Ahşap Bina Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Üsküdar'da Üç Katlı Ahşap Bina Yangını Söndürüldü

Üsküdar'da Salacak Yaşar Nezihi Özsoy Sokak'taki üç katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yıldırım düşmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

14.06.2024 21:53
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Üsküdar'da üç katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Salacak Yaşar Nezihi Özsoy Sokak'taki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri metruk olduğu belirtilen yapıyı saran alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması başlattı.

Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendirilirken, incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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