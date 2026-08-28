Üsküdar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Küplüce Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.Ç. (30) ve R.A'yı (32) yakaladı. Evde satışa hazır paketlenmiş halde bir miktar uyuşturucu madde ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. tutuklandı, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.