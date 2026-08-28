Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu

Üsküdar\'da Uyuşturucu Operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Küplüce Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, O.Ç. (30) ve R.A'yı (32) yakaladı. Evde satışa hazır paketlenmiş halde bir miktar uyuşturucu madde ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. tutuklandı, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Güvenlik, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’nın en yaşlı hükümdarından kötü haber Kraliyet alarma geçti Avrupa'nın en yaşlı hükümdarından kötü haber! Kraliyet alarma geçti
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
SDG Resmen Fesh Olundu SDG Resmen Fesh Olundu
Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü Vicdansız adama ev hapsi verildi Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi
İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret soruşturması İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması

14:02
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam
13:49
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir Guendouzi’ye kaç maç ceza gelecek
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir! Guendouzi'ye kaç maç ceza gelecek?
13:45
PKK tarihinde bir ilk Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
13:40
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
13:08
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 14:14:40. #7.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement