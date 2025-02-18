İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, polisin kovalamacası sırasında araçtan uyuşturucu madde atan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçede 14 Şubat'ta polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracın sürücüsü kaçtı.
Ekiplerin kovalamaya başladığı araçtan atılan 2 kutuda, 398 tablet olmak üzere 5 bin 568 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Polisin kovalamacası sonucu durdurulan araçtaki A.U., S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız silah ve 15 fişek bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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