Üsküdar\'da Yolda Kavga: Ters Yönden Gelen Araç Tartışmaya Neden Oldu

ÜSKÜDAR'da ters yönden geldiği iddia edilen araç nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken taraflar birbirlerine tekme yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Ferah Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ters yönden ilerleyen sürücüyle karşı yönden gelen sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, taraflar birbirlerine tekme yumruk ve sopalarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.