Üsküdar'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

D-100 Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 Otoyolu Üsküdar geçişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde 4 araç çarpıştı.
Otoyolda seyreden diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 1'i sürücü 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
3 sürücü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle 3 şeridi trafiğe kapatılan D-100 otoyolunda Ataşehir'e kadar trafik yoğunluğu oluştu.
Kapatılan şeritler, İBB Yol Bakım ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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