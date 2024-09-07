Vaniköy\'de Kaçak Yapılar Yıkıldı

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İSTANBUL'UN Üsküdar ilçesindeki Vaniköy'de yer alan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tahrip edilen bölgede ağaçlandırma çalışması başlatacak ve bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi'nde kalan ve imar planında 'ikinci grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar' lejantında olan bölgedeki 6 ruhsatsız yapının yıkımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tamamlandı. Meskenin çevresindeki spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi yıkıldı. Bakanlık, yeşil alan fonksiyonunda kalan taşınmazda kesilen ağaçlar için çalışma başlattı. Bölge yeniden ağaçlandırılacak ve tahrip edilen bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında, "Bundan sonra sökülen ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzajların düzenlenmesi olacak. Molozların dışarı çıkarılma işi var. Onları da il müdürlüğümüz takip edecek ve yürütecek" dedi.

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyararak, "Boğaz'da kaçak yapı varsa yapılmasına müsaade etmeyin. Varsa yapılan, durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Tüm Türkiye duysun; kendileri de biliyor. Var mı yok mu? Dolayısıyla varsa kaçak yapı durdursunlar, yıkımını gerçekleştirsinler. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Böyle bir şey olmaz. Kendilerini göreve davet ediyoruz. 'Oyuncak' diye tabir ettikleri İstanbul Boğazı'na sahip çıksınlar. Onlar çıkmazsa biz Boğaz'ın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.