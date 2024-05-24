Üsküdar'daki kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'daki kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Üsküdar\'daki kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2\'si ağır 5 kişi yaralandı

Ünalan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çıkan kavganın ardından yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ederken, olayın yaşandığı sokağın girişinde güvenlik önlemleri alındı.

24.05.2024 10:25
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Üsküdar'daki bir kahvehanede 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam, iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y. gözaltına alındı.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın yaşandığı sokağın girişinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

Olay

Dün akşam, çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası iki grup, aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi'ndeki kahvehanede bir araya gelmişti.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden başlayıp sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Üsküdar, Kavga, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'daki kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'daki kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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