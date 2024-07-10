Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Çatı Katında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Çatı Katında Yangın Çıktı

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Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, binadaki tadilat sırasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

10.07.2024 13:25
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ÜSKÜDAR'daki, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binada çıktı. İddiaya göre; binadaki tadilat sırasında, çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor.

Üsküdar\'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi\'nde Çatı Katında Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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