Üsküdar\'daki Valide-i Cedid Camii, Ramazan Ayında Çocuklar İçin Etkinliklere Ev Sahipliği Yapıyor

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Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camii, ramazan ayında çocuklar için hazırlanan etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Program, Hacı Ahmet Ünal Vakfı, Birr Gençlik Hareketi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenleniyor.

Etkinliklerle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar 2. Bölge Müdürü Arif Özsoy, kurum olarak, ramazan ayını çocuklarla ve daha coşkulu şekilde idrak etmek istediklerini söyledi.

Katılımcılardan çok olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Özsoy, "Yalnızca Üsküdar'dan değil, diğer ilçelerden de önemli bir teveccüh oldu. Burada yarışmalar düzenliyoruz. Çocuklarımıza ve anne babalarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Amacımız, çocuklarımızın hafızalarında ramazanın güzel bir hatıra olarak kalmasını sağlamak." dedi.

"Ramazan, ruhlar için bir şölendir"

Birr Gençlik Hareketi Başkanı Dr. Muhammed Fatih Ertaş ise ramazan ayının en uygun şekilde idrak edilmesinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Rahmetli Sezai Karakoç, 'Ramazan, ruhlar için bir şölendir' diyor. Biz de 'on bir ayın sultanı'na yakışır bir şekilde, çocuklarımızın zihin ve gönül dünyalarına dokunacak, onlarda güzel izler bırakacak bir program düzenlemek istedik. Etkinliğimizin eğlenceli ve bir şölen havasında geçmesini arzu ettik. Camimizin avlusunu balonlarla süsledik. Çocukların dünyalarına hitap edecek şekilde organizasyonlar yaptık. Hacivat, Karagöz, Nasrettin Hoca gibi figürlerle çocukların ruh dünyalarına hitap etmeye çalıştık. Bizi en çok mutlu eden ise bir ailenin hep beraber buraya gelmesi ve tıpkı eski ramazanlarda olduğu gibi bu vakitleri birlikte idrak etmeleri oldu."

Etkinlik ramazan ayı boyunca Valide-i Cedid Camii avlusunda devam edecek.