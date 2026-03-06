Üsküdar'dan Anne-Bebek Taksi Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üsküdar'dan Anne-Bebek Taksi Hizmeti

Üsküdar\'dan Anne-Bebek Taksi Hizmeti
06.03.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi, hamileler ve yeni anneler için ücretsiz taksi hizmeti başlattı.

ÜSKÜDAR Belediyesi, anne adayları ve yeni doğum yapan annelerin sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla 'Anne- Bebek Taksi' hizmetini başlattığını duyurdu. Belediyeden yapılan bilgilendirmede Üsküdar'da ikamet eden en az 16 haftalık hamile anne adayları ile 0-6 aylık bebeği olan annelerin hastane randevularına ücretsiz ve güvenli ulaşım desteğinden yararlanabileceği kaydedildi.

Üsküdar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet kapsamında, anne adayları ve anneler Üsküdar'daki devlet hastanelerinde bulunan kadın doğum ve çocuk hastalıkları branşlarına olan randevularına gidiş ve dönüşlerini belediyenin tahsis ettiği araçlarla gerçekleştirebilecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, kadın doğum doktorundan alınmış hamilelik raporu ve e-Devlet üzerinden temin edilen ikametgah belgesi ile başvurularını Üsküdar Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden online olarak yapabiliyor. Başvurusu onaylanan anneler, randevu tarihinden en geç iki gün önce başvuru yaparak hizmetten faydalanabiliyor.

"Hafta içi 09.00 ile 15.30 saatleri arasındaki muayeneler için geçerli olan hizmetten aynı hafta içerisinde bir kez yararlanılabiliyor. Yolculuk sırasında bebeklerin araçta bulunan bebek güvenlik koltuğunda taşınması zorunlu tutulurken, araç içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla kamera kaydı da yapılabiliyor.

"Üsküdar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Anne-Bebek Taksi' hizmetiyle, anne adaylarının ve annelerin sağlık hizmetlerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşmaları hedefleniyor. Hizmetle ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon işlemleri için uskudar.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz."

Kaynak: DHA

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'dan Anne-Bebek Taksi Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
Halil Dervişoğlu’ndan ’’Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz’’ diyen Ahmet Çakar’a jet cevap Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:04:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Üsküdar'dan Anne-Bebek Taksi Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.