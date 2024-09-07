Üsküdar'ın Vaniköy semtindeki kaçak villanın yıkımı tamamlandı - Son Dakika
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Üsküdar'ın Vaniköy semtindeki kaçak villanın yıkımı tamamlandı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki yer alan Vaniköy semtindeki kaçak villanın yıkımın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Varsa kaçak yapı yıkın, yarın yıkıma gittiğimizde peşimizden gelmeyin' dedi.

07.09.2024 11:15  Güncelleme: 11:28
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Üsküdar'ın Vaniköy semtindeki kaçak villanın yıkımı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Varsa kaçak yapı yıkın, yarın yıkıma gittiğimizde peşimizden gelmeyin"

ANKARA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki yer alan Vaniköy semtindeki kaçak villanın yıkımın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Varsa kaçak yapı yıkın, yarın yıkıma gittiğimizde peşimizden gelmeyin" dedi.

Üsküdar Vaniköy'de 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tamamlandı. Meskenin çevresindeki spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi yıkıldı. Kaçak inşaat için tahrip edilen bölgede Bakanlık ağaçlandırma çalışması başlatacak ve bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak. Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında Öngörünüm Bölgesinde kalan ve imar planında "ikinci grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar" lejantında olan bölgedeki 6 ruhsatsız yapının yıkımı tamamlandı. Yıkılan yapılar arasında spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi bulunuyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi" içinde bulunan ve yeşil alan fonksiyonunda kalan taşınmazda kesilen ağaçlar için de harekete geçti. Bölgede yeniden ağaçlandırma başlatılacak ve tahrip edilen bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

Molozlar taşınacak

Dün akşam bir haber kanalının canlı yayınına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonra sökülen ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzajların düzenlenmesi olacak. Molozların dışarı çıkarılma işi var. Onları da İl Müdürlüğümüz takip edecek ve yürütecek" dedi.

"Varsa kaçak yapı yıkın, yarın yıkıma gittiğimizde peşimizden gelmeyin"

Bakan Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyararak şunları söyledi:

Boğaz'da kaçak yapı varsa yapılmasına müsaade etmeyin. Varsa yapılan, durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Tüm Türkiye duysun; kendileri de biliyor. Var mı yok mu? Dolayısıyla varsa kaçak yapı durdursunlar, yıkımını gerçekleştirsinler. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Böyle bir şey olmaz. Kendilerini göreve davet ediyoruz. 'Oyuncak' diye tabir ettikleri İstanbul Boğazı'na sahip çıksınlar. Onlar çıkmazsa biz Boğaz'ın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Üsküdar\'ın Vaniköy semtindeki kaçak villanın yıkımı tamamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'ın Vaniköy semtindeki kaçak villanın yıkımı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'ın Vaniköy semtindeki kaçak villanın yıkımı tamamlandı - Son Dakika
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