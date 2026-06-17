Üsküdar Kariyer Fuarı'nda İş Arayanlar ve İşverenler Buluştu - Son Dakika
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Üsküdar Kariyer Fuarı'nda İş Arayanlar ve İşverenler Buluştu

17.06.2026 16:18  Güncelleme: 17:36
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Üsküdar Belediyesi ve İBB iş birliğiyle düzenlenen Kariyer Fuarı'nda 29 firma yer aldı, 741 aday görüşme yaptı ve toplam 1100 başvuru alındı.

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi ile İBB Üsküdar & Yavuztürk Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğinde düzenlenen Üsküdar Kariyer Fuarı, Mimar Sinan Meydanı'nda gerçekleştirildi. İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren fuarda, bin 100 iş başvurusu alındı.

29 özel sektör firmasının katıldığı Üsküdar Kariyer Fuarı'nda, yaklaşık 50 farklı pozisyon için 250'ye yakın personel ihtiyacı bulunurken, Üsküdar ve çevresinden 741 iş arayan aday firmalarla birebir görüşme fırsatı yakaladı. Sağlık, hizmet, gıda, lojistik, güvenlik, eğitim ve turizm gibi farklı sektörlerden firmaların yer aldığı fuarda toplam bin 100 iş başvurusu alındı.

Programa Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yanı sıra İSPER A.Ş. Genel Müdürü Banu Öksün, Bölgesel İstihdam Ofisi Koordinatörü Alkım Alatlı ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Oktay Özten katıldı.

Fuarda konuşan Dedetaş, istihdamın artırılmasına yönelik iş birliklerinin önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VAR"

"Hem Bölgesel İstihdam Ofisi'nin hem İBB'nin hem de İSPER'in özverili çalışmalarıyla, elbette Üsküdar Belediyemizin de katkılarıyla bugün burada bir araya geldik. Mimar Sinan Meydanı da bu tür organizasyonlar için çok kıymetli bir alan. Bir dönem otopark olarak kullanılan bu alan, yapılan dönüşümle bugün kent yaşamına değer katan bir meydana dönüştü. Burada güzel fuarlar gerçekleştiriyoruz. İBB ile iş birliği içerisinde olmak da bize ayrıca güç veriyor. Çalışanlarla firmaları bir araya getirme fikri hem işverenler hem de iş arayanlar açısından çok büyük bir kolaylık sağlıyor."

BİN 100 BAŞVURU ALINDI

Katılımcı firmalar tarafından gün boyunca yapılan görüşmeler sonucunda toplam bin 100 başvuru alınırken, fuar iş arayan vatandaşların kariyer fırsatlarına erişimini kolaylaştırdı. Üsküdar Belediyesi ve Bölgesel İstihdam Ofisi yetkilileri, benzer organizasyonlarla istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Kariyer Fuarı'nda İş Arayanlar ve İşverenler Buluştu - Son Dakika

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