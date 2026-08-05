Üsküdar Seçiminde İtiraz ve Hukuk Süreci - Son Dakika
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Üsküdar Seçiminde İtiraz ve Hukuk Süreci

Üsküdar Seçiminde İtiraz ve Hukuk Süreci
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AK Parti, Üsküdar'daki başkan vekilliği seçiminde baskı ve hukuksuzluk iddialarıyla itirazda bulunacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde Meclis üyelerinin iradesinin baskı altında bırakıldığını ve seçim sürecinde hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını ifade ederek, seçim sonuçlarına ilişkin gerekli hukuki itirazları yapacaklarını bildirdi.

Seçim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, daha önceden bazı belediye başkan vekilliği seçimlerinde yaşanılan olayların benzerlerinin Üsküdar'da da tekrarlandığını söyledi.

Üçüncü tur oylamada Meclis üyelerinin iradesinin sandığa yansıdığını belirten Özdemir, AK Parti ve MHP'li 17 Meclis üyesi ile CHP'li 6 Meclis üyesinin oyuyla AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in 23 oy aldığını, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın ise 21 oyda kaldığını dile getirdi.

Buna rağmen AK Parti adayına verilen oyların geçersiz sayıldığını ifade eden Özdemir, bu işlemin kamuoyuna da gösterilmediğini anlattı.

Özdemir, üçüncü tur sonrası seçime ara verilmesini eleştirerek, "Normal şartlarda bu toplantının ara verilmeksizin nihayete ermesini gerektiren bir ortam varken, herhangi bir taşkınlık ve ara vermeyi gerektirecek bir durum yokken Meclis üyelerini baskı altına almak amacıyla 10 dakikalık bir ara verildi. Demokrasi havarisi olan Yeni Parti'nin İl Başkanı ve İlçe Başkanı orada CHP grubunu işgal etti. Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Baskı ve tehditle oradaki CHP'li Meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu. Biz bunlara şahit olduk, bunların kayıtları ve görüntüleri var." ifadelerini kullandı.

Aranın ardından bazı siyasi parti yöneticilerinin CHP Grubunun bulunduğu alana girdiğini dile getiren Özdemir, burada Meclis üyelerine baskı yapıldığını, tehditlerde bulunulduğunu ve tartışmalar yaşandığını iddia etti.

Özdemir, Meclis üyelerinin özgür iradesine müdahale edildiğini belirterek, "Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada hiç kimse derebeyliği yapamaz, buna asla müsaade etmeyiz. Hiç kimse burada kendini hukukun üzerinde görmesin. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Burası adalet ve hukukla yönetilen bir ülkenin Meclis salonudur, burada hiç kimse irade gaspına yeltenemez. Bunun hesabını hukuk karşısında muhatapları net bir şekilde verecektir." diye konuştu.

İşaretli pusula iddiası

Yeni Parti İlçe Başkanı'nın CHP'li bir Meclis üyesine müdahale ettiğini ve bu nedenle salonda tartışmalar yaşandığını belirten Özdemir, seçimde gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini ifade etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Dördüncü turda tiyatro devam etmiştir. Çünkü bu hukuksuzluğu sürdüren Yeni Parti İl başkanı, İlçe Başkanı ve buradaki tiyatrocuları, işaretli bir pusulayı sorunlu gördükleri isimlere vermişlerdir. Bunlardan bir tanesini de CHP'li bir Meclis üyesi tespit etmiştir. Kendisi, 'Burada benim pusulamda işaret vardır, bununla alakalı bana yeni pusula verin.' demesine ve bizim de itirazlarımızı dile getirmemize rağmen, seçimin gizliliğinin ihlal edilmesi nedeniyle iptal sebebi oluşturabilecek bu uygulamaya devam edilmiştir. Milli Şef'in akrabası Meclis Başkanı, tekrar o eski hülyalarını ortaya koymuş ve burada irade gaspına girmiştir. O oyu sandığa attırmıştır."

Bu uygulama nedeniyle seçimin hukuken geçersiz olacağını düşündüklerini ifade eden Özdemir, gerekli itirazların yapılacağını belirtti.

Üçüncü tur oylama sonrası baskı, tehdit ve şantajların karşılığında bazı Meclis üyelerinin sindirildiğini ifade eden Özdemir, "Dördüncü turda Dündar Ziya Gültekin isminin net bir şekilde anlaşılmasına rağmen 'K'nin şeklinde bozukluk var, T'nin Z'ye benzemesi' gibi bahanelerle aynı Bayrampaşa tiyatrosu ve oyunu burada oynanmıştır. Biz bütün hukuki haklarımızı saklı tutarak gerekli itirazlarımızı yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine güveniyoruz. Burada Meclis üyelerinin hür iradesinin net bir şekilde sandığa yansıması için tüm hukukçularımızla gerekli başvurumuzu ve süreç takibini yapacağımızı özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Kaynak: AA

AK Parti, Üsküdar, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar Seçiminde İtiraz ve Hukuk Süreci - Son Dakika

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