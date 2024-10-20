Üsküp'te Hayvanat Bahçesi H5N1 Nedeniyle Kapatıldı

Güncel

ÜSKÜP, 20 Ekim 2024 (Xinhua) -- Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kapatılan Üsküp Hayvanat Bahçesi'ne kapıdan bakan ziyaretçiler, 19 Ekim 2024.

Gıda ve Veterinerlik Ajansı'na göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki en büyük hayvanat bahçesi, H5N1 kuş gribi vakası görülmesinin ardından Cumartesi günü kapatıldı.

Hayvanat bahçesi önlem olarak 21 gün kapalı kalacak. (Fotoğraf: Tomislav Georgiev/Xinhua)