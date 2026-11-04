Üsküp'te yarın başlayacak Türkoloji sempozyumunda Balkan sözlü kültürü ele alınacak - Son Dakika
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Üsküp'te yarın başlayacak Türkoloji sempozyumunda Balkan sözlü kültürü ele alınacak

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Türkiye Maarif Vakfı'nın düzenlediği Türkoloji sempozyumunun beşincisi 5-7 Kasım'da Üsküp'te yapılacak. Balkanlarda Halk Edebiyatı ve Sözlü Kültür temalı sempozyum yarın açılış konferansıyla başlayacak. Beş yılda 500'ün üzerinde bildiri sunuldu.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu"nun beşincisi, 5-7 Kasım'da Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek.

Türkiye Maarif Vakfı ve Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi işbirliğinde düzenlenen sempozyuma, Uluslararası Balkan Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Bu yıl "Balkanlarda Halk Edebiyatı ve Sözlü Kültür" temasıyla gerçekleştirilecek sempozyumda, Balkan coğrafyasının tarihsel ve kültürel birikimi sözlü anlatı gelenekleri üzerinden ele alınacak.

Program kapsamında Balkanlarda Türkçe öğretimi, Türk destanları, masallar, halk hikayeleri, Köroğlu ve Sarı Saltuk anlatıları, halk şiiri, türküler, atasözleri ve deyimler gibi sözlü kültür unsurları değerlendirilecek. Ayrıca kültürel kimlik, kültürlerarası etkileşim ve sözlü mirasın kuşaklar arası aktarımı da gündeme gelecek.

Balkanlarda Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimine yönelik çalışmaların da ele alınacağı sempozyumda, halk edebiyatı ve sözlü kültürün Türkçe öğretimi ve Türkoloji araştırmalarıyla ilişkisi disiplinler arası bir yaklaşımla incelenecek.

Sempozyum yarın Prof. Dr. Saadettin Ökten'in açılış konferansıyla başlayacak. Ayrıca ilk gün Prof. Dr. Mustafa İsen'in başkanlığında gerçekleştirilecek "Balkanlarda Sözlü Kültür" panelinde Prof. Dr. Metin İzeti "Balkan Edebiyatında Yunus Emre, Mevlana ve Niyazi-i Mısri Tesiri", Raif Vırmiça "Kosova'da Melamilik Geleneği", Doç. Dr. İsa Sülçevsi ise "Kosova'da Sözlü Kültür ve Mevlid Geleneği" üzerine konuşacak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti Genel Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Mehmet Gönül ise "Dilden Dile Balkan Türküleri" başlıklı söyleşiye katılacak. İkinci gün 6 Kasım'da ise "Balkanlarda Türkoloji Çalışmaları" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

Beş yılda 500'ün üzerinde bildiri sunuldu

Sempozyumun ilki 2022'de Arnavutluk'ta Tiran New York Üniversitesi, ikincisi 2023'te İstanbul Üniversitesi, üçüncüsü 2024'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, dördüncüsü ise 2025'te Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlendi.

İkinci sempozyumun teması "Kültürel Etkileşim", üçüncüsünün "Şehir, Kültür ve Medeniyet: Balkanlar", dördüncüsünün ise "Balkanlarda Göç ve Göçün İzleri" oldu.

Beş yıllık süreçte yüzlerce araştırmacıyı bir araya getiren sempozyumlarda 500'ün üzerinde bilimsel bildiri sunuldu. Bildiriler kitaplaştırılarak akademik literatüre kazandırıldı.

Türkiye Maarif Vakfı, Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ve ilgili kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen sempozyumlar, Balkanlara ilişkin araştırmaları desteklemeyi, bilim insanları arasında akademik ilişkiler geliştirmeyi ve bölgenin kültürel birikimine yönelik bilimsel çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Üsküp'te gerçekleştirilecek beşinci sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinlerinin, Türkiye Maarif Vakfı Yayınları UNYT Press tarafından yayımlanacak bildiri kitabında bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgiye "turkoloji.turkiyemaarif.org" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA
Türkiye Maarif VakfıKültür SanatSempozyumEğitimGüncelÜsküpSon Dakika

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