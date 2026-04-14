USS George H.W. Bush Afrika Etrafından Seyrediyor

14.04.2026 16:04
USS George H.W. Bush, Cebelitarık Boğazı yerine Afrika'nın etrafından Umman Denizi'ne gidiyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki 3. uçak gemisi olacak USS George H.W. Bush'un (CVN-77), bölgeye ulaşmak için Cebelitarık Boğazı'ndan geçmek yerine Afrika'nın etrafından seyrettiği öne sürüldü.

ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) ismi verilmeyen iki savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, uçak gemisinin kendinden önceki diğer gemilerin seyrettiği rotanın aksine Umman Denizi'ne ulaşmak için Cebelitarık Boğazı'ndan geçmek yerine Afrika'nın etrafından ilerleyeceği iddia edildi.

Haberde, USS George H.W. Bush ve kendisine eşlik eden USS Donald Cook (DDG-75), USS Mason (DDG-87), USNS Arctic (TAOE-8) ve USS Ross (DDG-71) gibi gemilerin, ABD'nin İran limanlarını abluka altına alması üzerine Umman Denizi'ndeki deniz kuvvetlerine katılmaya hazırlandığı belirtildi.

USS George H.W. Bush'un mart ayının sonunda göreve başladığı kaydedilen haberde, uçak gemisinin bu rotayı tercih etmesinin sebebinin Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçmeden bölgeye ulaşmak olduğu aktarıldı.

Haberde, uçak gemisinin 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece yarısında Afrika'nın güneybatı ucundaki Namibya açıklarında olduğu ifade edildi.

Haberde, söz konusu rota seçimi, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'na hakim olan Yemen'deki İran destekli Husi güçlerinin ateş menzilinin dışında kalma amacına bağlandı.

USS Gerald R. Ford Doğu Akdeniz'de

Öte yandan, Umman Denizi'nde ABD ordusunun İran'a saldırılarına katıldıktan sonra Hırvatistan'ın Split Limanı'na gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisi, 3 Nisan'da onarım çalışmalarını tamamlandıktan sonra 13 Nisan'da Doğu Akdeniz'de görüldüğü uydular tarafından fotoğraflandı.

Açık kaynak istihbaratı (OSINT) ve veri analizi yapan bazı sosyal medya hesaplarında, İsrail-Lübnan hattının yaklaşık 600 kilometre açığında olduğu tespit edilen geminin seyrine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

USS Gerald R. Ford gemisinin Akdeniz'den çıkıp USS George H.W. Bush'un yaptığı gibi Afrika kıtasının güneyinden Umman Denizi'ne yönelmesi ihtimaller arasında görülüyor.

ABD'nin İran'a saldırılara katılan USS Abraham Lincoln ise halen Umman Denizi'nde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün TSİ 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
Yine kazandılar Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig’de Yine kazandılar! Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem

16:17
Dev maç öncesi büyük rezillik Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
16:01
“Süper Lig’e çıkacak“ denen 61 yıllık efsane küme düştü
"Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsane küme düştü
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
