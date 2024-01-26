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Üst Geçit Asansörü Olmadığı İçin Kullanılamadı, Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Üst Geçit Asansörü Olmadığı İçin Kullanılamadı, Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen aynı aileden 3 kişinin, üst geçidi asansörü yapılmadığı için kullanamadığı ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan bebek arabasıyla üst geçide çıkamayan 3 yaşındaki kız çocuğu ve merdiven çıkmakta zorlanan yaşlı anne, yoldan karşıya geçmek istemişlerdir. Üst geçitte asansör boşluğu bulunmasına rağmen, asansörün 3 yıldır yapılmadığı belirlenmiştir. Aile yakınları, üst geçide asansör yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Üst Geçit Asansörü Olmadığı İçin Kullanılamadı, Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
26.01.2024 - 11:44,
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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen aynı aileden 3 kişinin, üst geçidi asansörü yapılmadığı için kullanamadığı ortaya çıktı. Kazada ölen Fatma Nur Öcal'ın, 3 yaşındaki kızı Öykü Koç'un bulunduğu bebek arabası ve merdiven çıkmakta zorlanan annesi Şermin Öcal ile üst geçide çıkamayınca, yoldan karşıya geçmek istediği öğrenildi.

E-90 kara yolunun 33'üncü kilometresinde Temelli mevkisinde önceki gün meydana gelen kazada, Fatma Nur Öcal (21), bebek arabasındaki kızı Öykü Koç (3), oğlu Emre Koç (6) ve annesi Şermin Öcal (48) ile üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek istedi. Üst geçidin altından karşıya geçmek isteyen aileye, Kubilay K. yönetimindeki 34 FDE 878 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Fatma Nur Öcal, kızı Öykü Koç ve annesi Şermin Öcal, hayatını kaybetti. Yaralanan Emre Koç'un tedavisi ise hastanede devam ediyor. Fatma Nur Öcal'ın eşi Ekrem Koç'un da 3 yıl önce Haymana'da kendi kullandığı otomobil ile TIR'ın altına girerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Fatma Nur Öcal ve Şermin Öcal, Polatlı'ya bağlı Çokören köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Öykü Koç ise 3 yıl sonra aynı kaderi paylaştığı babasının Haymana'daki mezarının yanında toprağa verildi.

ASANSÖR YAPILMAMIŞ

Fatma Nur Öcal, çocukları ve annesi ile 3 yıl önce yapılan üst geçidi, asansörü olmadığı için kullanamadığı ortaya çıktı. Üst geçitte asansör boşluğu bulunmasına rağmen, asansörün 3 yıldır yapılmadığı öğrenildi. Fatma Nur Öcal'ın, kızının bulunduğu bebek arabası ve merdiven çıkmakta zorlanan annesi ile asansör olmayınca yoldan karşıya geçmek zorunda kaldığı belirtildi.

'BEBEK ARABASIYLA ÜST GEÇİDE ÇIKAMAMIŞ'

Kazanın meydana geldiği yerde iş yeri bulunan Öcal ailesinin de akrabası olan Nuray Karademir (47), üst geçit 3 yıl önce yapılırken asansör boşluğunun da yapıldığını; ancak asansörün monte edilmediğini söyledi. Kandemir, "Bebek arabası var, annesi de yaşlı olduğu için üst geçitten geçememiş. Zaten normalde de insanlar geçemiyor. Asansör yok. İnsanlar yolu kullanıyorlar. Yaşlı insan, bir de bebek arabaları vardı. Aşağıdan geçmekten başka yapılacak bir şey yok. Polatlı yolundan gelirken burası gözükmüyor. Ne ışık var ne bir işaret var ne polis var. Çok kaza oluyor. Yaklaşık 2 yıl önce yine böyle büyük bir kazada 3 kişi öldü. Yolun ortasındaki demirlerden atlayarak geçen insanlar oluyor. Üst geçidin merdivenleri çok dik, yaşlı insanlar çıkamıyor. Buraya asansör yapılmalı" dedi.

'AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR'

Fatma Nur Öcal'ın eşi Ekrem Koç'un da 3 yıl önce kazada hayatını kaybettiğini belirten Kandemir "Ekrem ağabey de bir TIR'ın altına girmiş. Şimdi eşi, kızı ve kayınvalidesi aynı kaderi paylaştı. Onlar da trafik kazasında gittiler. 6 yaşında bir çocuk kaldı geriye" diye konuştu.

Öte yandan kazanın ardından gözaltın alınan sürücü Kubilay K., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Kubilay K.'nin hızını azaltması gereken yerde azaltmaması nedeniyle tali kusurlu, karşıya geçmeye çalışan ailenin ise asli kusurlu olduğu da belirtildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Üst Geçit Asansörü Olmadığı İçin Kullanılamadı, Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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