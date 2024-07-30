Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Şefik Gümüş'ün Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Şefik Gümüş'ün Mezarını Ziyaret Etti

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Şefik Gümüş\'ün Mezarını Ziyaret Etti

Çankırı'da kamp yapan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, 2020 yılında vefat eden eski boks antrenörü Şefik Gümüş'ün mezarını ziyaret etti. Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan sporcular, Şefik Gümüş'ün kabri başında dua ederek vefa örneği gösterdi. Takımın başantrenörü Mustafa Oral, vefanın önemine vurgu yaparken, Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar da Şefik Gümüş'ün boksa katkılarından bahsetti.

30.07.2024 15:33
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Çankırı'da kamp yapan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, 2020 yılında vefat eden eski boks antrenörü Şefik Gümüş'ün mezarını ziyaret etti.

Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan 13 kadın ve 16 erkek sporcu, Şefik Gümüş'ün Sarı Baba Mezarlığı'ndaki kabri başında dua ederek vefa örneği gösterdi.

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, yaptığı açıklamada, vefanın önemli bir kavram olduğuna dikkati çekti.

Kamp sürecinde sporcularla sadece sportif faaliyetler yürütmediklerini belirten Oral, "Sporcularımızın her yönden gelişimini sağlamaları için çalışıyoruz. Bunun içerisinde vefa da var. Çankırı'da boksa büyük emek vermiş, gelişmesinde önemli rol oynamış Şefik hocamızın kabrini ziyarete geldik. Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar tarafından sporcularımıza Şefik Gümüş'ün çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Sporcularımızın, yaptıkları sporda kimlerin emeğinin olduğunu bilmeleri önemli." dedi.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar da Şefik Gümüş'ün Çankırı'da boksa uzun yıllar katkı sağladığını ve yaptığı hizmetler sayesinde kentte boksun büyük gelişmeler yaşadığını ifade etti.

Şefik Gümüş'ün, başarılarından dolayı 1977 yılında Türkiye genelinde yılın antrenörü seçildiği, uzun yıllar Çankırı Boks İl Temsilcisi olarak görev yaptığı ve kentte çok sayıda gencin boks sporuyla tanışmasını sağladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, Şefik Gümüş'ün Mezarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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