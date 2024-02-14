Usta edebiyatçı Füruzan için anma töreni düzenlendi

91 yaşında vefat eden usta edebiyatçı Füruzan (Feruze Çerçi) için Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da anma töreni düzenlendi.
Törene katılan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, usta edebiyatçının yayınevine katkısını, ortama kattığı enerji ve heyecanı anlattı.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Füruzan'ın da kendisi gibi Balkan göçmeni olduğunu dile getirdi. Füruzan'ın insanı çok iyi tanıdığına işaret eden Kocatürk, "İyi ki hayatımıza girmiş, iyi ki hayatımıza bu kadar dokunan ve insanı bu kadar iyi kavrayan birini tanımışız." dedi.
Yazar Murat Yalçın, başarılı yazarla birlikte yaptıkları en canlı işlerden birisinin biyografisini güncellemek olduğunu dile getirdi. Füruzan'ın aldığı ödüllere ve ortaya koyduğu eserlere dikkat çeken Yalçın, yazarın "Her yaşam bir kitap olmak içindir." sözüne atıfta bulunarak, "Dünyamıza bir göktaşı gibi düştü." değerlendirmesinde bulundu.
Usta edebiyatçının İstanbul öykücülüğe vurgu yapan yazar Adnan Özyalçıner, "Füruzan has bir öykücüdür. Hep öykücü olmuş, hep öykücü kalmıştır. Füruzan'ın her kitabı bir öykü. Romanı, röportajı ve sinemasıyla bir öykücüdür. Saydığımız ve daha sayamadığımız yönleriyle bir öykücüdür." dedi.
Yazar Ayşe Sarısayın, Füruzan'ın sadık bir okuru ve arkadaşı olduğunu aktararak, Türk edebiyatına ve hayata katkılarından dolayı Füruzan'a teşekkür etti.
Sinema eleştirmeni, yazar Atilla Dorsay, sinemacı kimliğine işaret ettiği Füruzan'ın beklenmedik bir kayıp olduğunu söyleyerek, "Daha 2 yıl önce yeni bir kitap yazmış, sonra ödüller almıştı. Böyle enerjik bir insanın bir anda gitmesi, doğrusu son derece üzücü bir şey oldu." diye konuştu.
Yazar Selçuk Erez ise Füruzan'ın öykülerindeki sinematografik yaklaşıma vurgu yaptı.
Yekta Kopan'ın sunuculuğunu üstlendiği törene, edebiyat dünyasından isimlerin yanı sıra yazarın okurları ve sevenleri de katıldı.
Füruzan'ın cenazesi 16 Şubat'ta, cuma namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
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