Kadir İnanır Alkışlarla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kadir İnanır Alkışlarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

28.06.2026 19:20  Güncelleme: 19:47
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Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, sevenleri ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: GENCER KETEN/MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi, arkadaşları ve sevenleri, İnanır'ı son yolculuğuna alkışlarla uğurladı.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi'nde önceki gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayata veda etti. İnanır için bugün ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

Anma töreninin ardından İnanır'ın naaşı, cenaze namazı için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Cenaze namazının saatler öncesinden oluşan kalabalık nedeniyle cami avlusunda izdiham yaşandı.

Namazda İnanır'ın ailesinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, yerine kayyum atanan Ahmet Özer ön sırada saf tuttu.

Kılıçdaroğlu, yoğun kalabalığın olduğu tabut başına korumalarıyla geldiği sırada kısa süreli izdiham yaşandı. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, sık sık Ahmet Özer ile sohbet etti.

İnanır'ın tabutu Türk bayrağına sarıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra İnanır'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere alkışlarla Ulus Mezarlığı'na götürüldü.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Fatsa'da tamamladı. İstanbul'daki Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

SES dergisinin 1967'de düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. 1968'de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu.

Aynı yıl "Yedi Adım Sonra" filmiyle sinemaya adım attı. 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filminde Türkan Şoray ile başrolü paylaşarak geniş kitlelerce tanındı. "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Utanç", "Bir Yudum Sevgi", "Yılanların Öcü", "Tatar Ramazan" ve "Tatar Ramazan Sürgünde" gibi çok sayıda önemli yapımda rol alarak Türk sinemasına damga vurdu.

1973'te Altın Koza, 1986'da Altın Portakal, 1990'da Ankara Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerine layık görüldü. 2011'de ise Altın Koza "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadir İnanır Alkışlarla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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