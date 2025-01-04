Usta Sanatçı Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Usta Sanatçı Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta Sanatçı Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı

79 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur için Antalya'da düzenlenen anma töreninin ardından cenazesi İstanbul'daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde toprağa verildi. Törene birçok sanatçı ve siyasetçi katıldı.

04.01.2025 16:50  Güncelleme: 16:59
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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Anma Töreni'nin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenazesi dün İstanbul'a getirildi. Usta sanatçı için bugün öğle saatlerinde AKM'de anma töreni düzenlendi. Törenin ardından cenaze, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Usta sanatçının yakınları ve sevenleri, camii bahçesinde yoğunluk oluşturdu. Cenazeye ailesinin yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih- Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Usta Sanatçı Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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