Sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenazesi dün İstanbul'a getirildi. Usta sanatçı için bugün öğle saatlerinde AKM'de anma töreni düzenlendi. Törenin ardından cenaze, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Usta sanatçının yakınları ve sevenleri, camii bahçesinde yoğunluk oluşturdu. Cenazeye ailesinin yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih- Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni katıldı.
Son Dakika › Güncel › Usta Sanatçı Ferdi Tayfur Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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