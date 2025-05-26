Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti

26.05.2025 15:26  Güncelleme: 15:27
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Türk müziğinin önemli isimlerinden İlhan Şeşen, 77 yaşında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Şeşen, 'Ankara'dan Abim Geldi' ve 'Ellerimde Çiçekler' gibi birçok unutulmaz şarkıya imza atmıştı.

(İSTANBUL) Usta sanatçı İlhan Şeşen, 77 yaşında yaşamını yitirdi. 'Ankara'dan Abim Geldi', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen yaşamını yitirdi. 'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda acı haber duyuruludu. Paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadelerine yer verildi.

İlhan Şeşen'in 55. sanat yılı "Tek Şarkılık Konser" ile kutlanmıştı

Kadıköy Belediyesi, Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen'in 55. sanat yılını, 16 Şubat'ta "Tek Şarkılık Konser" ile kutlamıştı. Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel konserde, sanatçılar Şeşen'in şarkılarını seslendirmişti. Sunuculuğunu Sunay Akın'ın yaptığı gecede, Zeynep Talu, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Erdal Çelik, Türkü Akbayram, Vedat Sakman, Özer Atik, Burçin Büke & Güvenç Dağüstün, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Gündoğarken ve Kenan Doğulu, İlhan Şeşen'in şarkılarını seslendirmişti.

Haydarpaşa ve İlhan Şeşen

Gecenin sunumunu yapan Sunay Akın, İlhan Şeşen'in sanat yolculuğunda Haydarpaşa Garı'ndan nasıl ilham aldığını şu sözlerle anlatmıştı:

"Hergün Kadıköy İskelesi'nden karşıya geçiyor ve vapur Haydarpaşa İskelesi'ne uğradığında, Haydarpaşa Garı'ndan büyük kapıdan çıkıp merdivenlerden inen insanları görüyor. Onlar Anadolu'dan İstanbul'a gelen insanlar, onlardan çok etkileniyor. Tıpkı Nazım Hikmet'in 'Memleketimden İnsan Manzaraları' adlı ünlü eseri Haydarpaşa Garı'ndan başladığı gibi, İlhan Şeşen de ilk bestesinde Haydarpaşa Garı'nın kapısında gördüğü, Anadolu'dan İstanbul'a gelen o insanlardan etkileniyor."

Gecenin sonunda sahneye çıkan İlhan Şeşen, Kenan Doğulu ile 'Ellerimde Çiçekler' şarkısını seslendirmiş, ardından, geceye katılan tüm sanatçılar hep birlikte 'Ankara'dan Abim Geldi' şarkısını söylemişti. Program, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın İlhan Şeşen'e çiçek takdim etmesiyle sona ermişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Usta Sanatçı İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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