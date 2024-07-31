Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Erkal'ın vefatını duyurarak başsağlığı dileklerini iletti. Piyanist Fazıl Say da Erkal'ın kaybıyla ilgili üzüntüsünü paylaştı. Erkal'ın cenaze töreni ve defni için düzenlemeler yapıldı. Genco Erkal, Türkiye'nin önemli tiyatro topluluklarında çalışmış ve birçok eseri sahneye uyarlamış bir sanatçıydı.

31.07.2024 15:01
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Bir süredir kan kanseri tedavisi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanatçının vefatını sosyal medya hesabından "Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim." paylaşımıyla duyurdu.

Piyanist ve besteci Fazıl Say da Erkal'ın vefatına dair yaptığı paylaşımda "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü." ifadelerini kullandı.

Erkal'ın X hesabından da "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda." paylaşımı yapıldı.

Genco Erkal için 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Erkal'ın cenazesi, ikindi ezanından sonra Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Genco Erkal hakkında

İstanbul'da 28 Mart 1938'de dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969'da Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

Erkal, 1965 yılında Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı öyküsünü tiyatroya uyarladı ve uzun yıllar bu oyunu üç farklı yorumla sahneledi.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nazım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini de tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi.

Sinemada 1982'de "At" ve 1983'te "Faize Hücum" filmleri ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez ödüle değer görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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