Ustalardan Seçmeler Sergisi Açılıyor

Sanatçılar Süleyman Saim Tekcan, Muzaffer Akyol, Ekrem Kahraman ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Günyeli, "Ustalardan Seçmeler" sergisinde bir araya gelecek.
Küratörlüğünü Emine Özkarslıoğlu'nun üstlendiği sergi, 4 Nisan'da Gallery Duende'de açılacak.
Dört sanatçının ilk kez bir araya geldiği sergide, birbirinden farklı teknikler ve estetik yaklaşımlar, ortak bir mekanda buluşarak, izleyiciye çok katmanlı ve güçlü bir deneyim sunuyor.
Sergi 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
