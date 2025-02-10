Ustalarla Buluşma Projesi

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Sinop'ta, Valilik tarafından hayata geçirilen "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" kapsamında öğrenciler, meslek sahibi ustalarla bir araya geldi.

Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, ustalar deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, bir insanın mesleğinde başarılı olabilmesi için alın teri olması gerektiğini söyledi. Meslek öğrenmenin kişiye gelecek adına mutluluk ve güven aşıladığını vurgulayan Vali Özarslan, şöyle konuştu:

"Öncelikle azim ve gayretli olmak gerekir. Tembellik olumsuzluktur ve dolayısıyla insanı yok eden bir hastalıktır. Tembelliğe hayatımızda yer vermeyelim. Burada bazı arkadaşlarınız akademik liselere devam edecek. Onlara başarılar diliyorum. Bazı arkadaşlarımız ise bu tip liselerden çok daha pratik daha becerileri güçlü ve kısa yoldan hayata atılma yönünde bir eğilimleri olabilir. İşte bu çerçevede ustalarımız kendilerini meslek konusunda bilgilendirdi. Bir mesleğe sahip olduğunuz zaman herhangi bir ülkede dahi seçtiğiniz mesleği icra edebilirsiniz. Önünüz açık olur. Burada önemli olan karar verirken bilinçli ve şuurlu bir şekilde karar vermeniz. Bu konuda ailenize, rehber öğretmenlerinize danışıp, sanayi bölgesine giderek meslekleri yerinde tanıyın, sizlere büyük bir katkı ve faydası olacaktır."