Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi

Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum\'da toprağa verildi

Siirt'te motosikletiyle bariyere çarparak hayatını kaybeden Mardin Nusaybin Jandarma Karakol Komutanı üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, yakınları ve askerler katıldı. Yıldırım'ın kaza sonucu hayatını kaybettiği olayda ağır yaralandığı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

09.03.2024 17:41  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te motosikletiyle bariyere çarparak hayatını kaybeden üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi.

Mardin Nusaybin Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan üsteğmen Yıldırım (32) için Narmanlı Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulan Yıldırım için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Bekar olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.

Muhammed Ali Yıldırım, Palandöken ilçesindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, yakınları ve askerler katıldı.

Olay geçmişi

Muhammed Ali Yıldırım, Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri önünde kullandığı motosikletinin kontrolden çıkmasıyla bariyere çarpmıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Yıldırım, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Muhammed Ali, Jandarma, Nusaybin, Erzurum, Mardin, Siirt, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muş-Varto karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    19:00 Muş-Varto karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

    Muş-Varto karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Muş'ta Pikap ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
    18:57 Muş'ta Pikap ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

    Muş-Erzurum kara yolunun 24. kilometresinde meydana gelen kazada, Ahmet Sancaktutanoğlu yönetimindeki pikap ile Emre Işık yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna götürüldü.

  • 2023 yılında en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranları bekleniyor
    18:57 2023 yılında en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranları bekleniyor

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılı verilerinde genelde, kadınlarda ve gençlerde en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını beklediklerini söyledi. Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan milletin kendisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdam göstergelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.


17:05 Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:45 Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi programı düzenledi Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi programı düzenledi
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:11 Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO’lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO'lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:49 Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 19:00:27. #1.12#
SON DAKİKA: Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement