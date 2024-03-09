Siirt'te motosikletiyle bariyere çarparak hayatını kaybeden üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi.
Mardin Nusaybin Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan üsteğmen Yıldırım (32) için Narmanlı Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.
Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulan Yıldırım için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.
Bekar olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.
Muhammed Ali Yıldırım, Palandöken ilçesindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze namazına, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, yakınları ve askerler katıldı.
Olay geçmişi
Muhammed Ali Yıldırım, Siirt- Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri önünde kullandığı motosikletinin kontrolden çıkmasıyla bariyere çarpmıştı.
Kaza sonrası ağır yaralanan Yıldırım, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
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Muş-Varto karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muş-Erzurum kara yolunun 24. kilometresinde meydana gelen kazada, Ahmet Sancaktutanoğlu yönetimindeki pikap ile Emre Işık yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna götürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılı verilerinde genelde, kadınlarda ve gençlerde en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını beklediklerini söyledi. Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan milletin kendisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdam göstergelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.
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