Üstel: Türkiye KKTC'yi Destekliyor - Son Dakika
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Üstel: Türkiye KKTC'yi Destekliyor

Üstel: Türkiye KKTC\'yi Destekliyor
10.06.2026 15:25
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destekle 1974'te adaya barış geldiğini belirterek, "Türkiye, KKTC'nin daha ileriye gitmesi için her alanda destek veriyor." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel, bazı resmi temaslar için Lefkoşa'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC ile Türkiye arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu söyledi.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini 1983'te devlet kurarak taçlandırdığını kaydederek, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine verdiği destekle, 1974'te adaya barış geldiğini vurgulayan Üstel, "Türkiye, KKTC'nin daha ileriye gitmesi için her alanda destek veriyor." dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi de göreve yeni başlaması sebebiyle KKTC'yi ziyaret ettiğini anlatarak, "Burası bizim ikinci vatanımızdır." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, geniş bir ekiple ve "tek millet iki devlet" bilinciyle buraya geldiklerini belirterek, KKTC ile her alanda ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Çiftçi, KKTC İçişleri Bakanlığı ile de güçlü ilişkiler kurduklarını, organize suçlar, trafik, güvenlik ve diğer tüm alanlarda gelişme sağlamak için devlet imkanlarını seferber edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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