Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Adayları Açıklandı - Son Dakika
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Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Adayları Açıklandı

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen ödüllerin adayları ve tören detayları duyuruldu.

14.05.2025 16:04
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Tiyatro eleştirmeni, gazeteci ve yazar Üstün Akmen'in anısına bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri"nin adayları açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Üstün Akmen'in eşi Şaylan Akmen başkanlığındaki ön jürinin değerlendirmesi sonucu her dalda belirlenen 5 aday ödül için yarışacak.

Oyuncular Anta Toros, Nevra Serezli, Suna Keskin, oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent, şair, yazar ve çevirmen Ataol Behramoğlu ve avukat Güler Berkin'den oluşan jüri ödül alacak isimleri seçecek.

Birçok ödülün takdim edileceği ödül töreninde Işıl Yücesoy ile Çiğdem Tunç "Emek Ödülü", Dikmen Gürün, Zeliha Berksoy ve Zeynep Oral da "Onur Ödülü"nün sahibi olacak.

"Yılın Kadın Oyuncusu" ödülüne Selena Demirli, Merve Dizdar, Nazlı Senem Ünal ile Vildan Atasever, Demet Evgar ve Özge Özder, "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülüne Ediz Akşehir, Yiğit Sertdemir, Deniz Karaoğlu, Erdem Kaynarca ve Sevkan Çelik aday oldu.

"Yılın Komedi Kadın Oyuncusu" ödülü adayları arasında Sevinç Erbulak, Yasemin Yalçın, Buket Çelik, Emel Çölgeçen ve Buse Külekçi, "Yılın Komedi Erkek Oyuncusu" ödülü adayları arasında ise Serhat Kılıç, Uğur Uzunel, Hakan Bilgin, Yosi Mizrahi ve İlyas İlbey yer aldı.

"Yılın Yönetmeni" ödülü için Cemre Su Salur, Yarkın Ünsal, Serdar Biliş, Ersin Umulu ve İbrahim Çiçek, "Yılın Prodüksiyonu" için "İnsanlar Mekanlar Nesneler", "Dracula", "Afife", "Aşk Biter mi?" ve "Barda" oyunları, "Yılın Oyunu" ödülü için "Gece Kraliçesi", "Muhammed Ali", "Aşk Biter mi?", "Kendi Var Adı Yok" ve "Dublörün Dilemması" eserleri yarışacak.

Törende ayrıca Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu, Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu, Yılın Komedi Oyunu, Yılın Yardımcı Kadın Oyuncusu, Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu, Yılın Oyun Yazarı, Yılın Ekip Oyunu ve Yılın Video Art Tasarımı ödüllendirilecek.

Dekor, kostüm, ışık tasarımı, koreografi, dramaturg ve müzik dallarında da ödüllerin takdim edileceği tören, 4 Haziran'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Adayları Açıklandı - Son Dakika

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