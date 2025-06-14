Uysal'dan LGS'ye Giren Öğrencilere Destek

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yarın yapılacak LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek "Unutmayın, bu sınav sadece bir başlangıç. Asıl önemli olan azminiz, gayretiniz ve hayallerinizdir. Hepinizle gurur duyuyoruz! Yolunuz açık, şansınız bol olsun" dedi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için siyasi parti liderlerinden öğrencilere destek ve moral açıklamaları gelmeye devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Uzun bir hazırlık sürecinin ardından büyük gün geldi çattı. Emeklerinizin karşılığını alacağınız, kendinize olan güveninizin rehberiniz olacağı bu önemli sınavda hepinize gönülden başarılar diliyoruz. Unutmayın, bu sınav sadece bir başlangıç. Asıl önemli olan azminiz, gayretiniz ve hayallerinizdir. Hepinizle gurur duyuyoruz! Yolunuz açık, şansınız bol olsun! Allah zihin açıklığı versin."