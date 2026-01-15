Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: "Zeytinköy'ümüz, Antalya'mızın Elit Mahallelerinden Biri Olacak"

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde yenilenen kültür çadırını inceleyerek, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve sosyal çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Uysal, "Burada suça geçit yok. Zeytinköy'ümüz, Antalya'mızın elit mahallelerinden biri olacak. Bu mücadelenin bir parçasıyız" dedi.

Zeytinköy'de yenilenen kültür çadırını ziyaret eden Uysal, bölgenin geçmişte ciddi sorunlarla anıldığını kaydederek, son 12–13 yılda önemli bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Bölgenin bir dönem suç örgütlerinin etkisi altında kaldığını belirten Uysal, "Bugün gördüğümüz tek katlı, gecekondu görünümlü yapılaşma alanın yalnızca yüzde 10'udur. Yüzde 90'lık bölüm ise komşularımızın ferasetiyle, belediyemiz ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla yasal biçimde kent dokusuna dahil oldu" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm sürecinin kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Uysal, "Son kalan yüzde 10'luk alanda kamulaştırma ve tahliyeler devam ediyor. Mücadelemizden geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Mahallenin sosyal ihtiyaçları doğrultusunda yenilenen kültür çadırının önemine de değinen Uysal, "Komşularımızın sportif faaliyetler, düğünler ve buluşmalar için kapalı alana ihtiyacı vardı. Ekonomik krize rağmen bu alanı hep birlikte kazandırdık. Yoğun kullanılan, son derece verimli bir mekan oldu" dedi.

Uysal, incelemelerinin ardından Yeşildere Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret ederek mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.